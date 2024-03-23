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اعتقالات في صفوف المتظاهرين "الإسرائيليين" في تل أبيب

اعتقالات في صفوف المتظاهرين
السبت ٢٣ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:٢٣ بتوقيت غرينتش

قالت وسائل إعلام عبرية مساء السبت إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت عددا من المتظاهرين في تل أبيب.

العالم-الاحتلال

وتظاهر المستوطنين السبت في تل أبيب مطالبين بالتوصل إلى صفقة تبادل للأسرى مع حركة حماس.

كما طالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة بالإضافة إلى تحمل رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، المسؤولية عما حدث يوم 7 أكتوبر 2023.

وفي ملف الأسرى، أفادت وسائل إعلام عبرية بأن الوفد الصهيوني في الدوحة وافق على التسوية التي اقترحها الجانب الأمريكي بشأن عدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم من السجون الإسرائيلية.

وأشارت قناة "I24" بأن الوفد "الإسرائيلي" في انتظار رد من حركة حماس بهذا الصدد.

وقال قيادي في حركة حماس السبت إن المواقف في مفاوضات الهدنة الجارية عبر الوسطاء في الدوحة "متباعدة جدا"، متهما إسرائيل بتعمد "تعطيلها ونسفها".

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