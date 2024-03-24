امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني يدين بشدة الهجوم الارهابي في موسكو

العالم - ايران

واعرب احمديان في رسالة تعزية الى امين مجلس الامن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف عن بالغ اسفه لهذا الحادث الارهابي الذي اودى بحياة عدد كبير من المواطنين الروس.

واكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تدين بشدة هذا العمل الارهابي، وتعرب عن مواساتها لروسيا حكومة وشعبا ولذوي الضحايا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن إطلاق النار وقع مساء الجمعة في قاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري، في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقالت أن ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة هاجموا الطابق الأرضي لقاعة الحفلات الموسيقية في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في ضواحي موسكو مساء الجمعة وأطلقوا النار على الجمهور في هذه القاعة وألقوا قنابل حارقة، مما ادى الى مقتل 143 شخصا واصابة عشرات آخرين.