'إصرار وإنكار' الغرب في تحميل 'داعش' مسؤولية هجوم موسكو الإرهابي!

العالم - آسيا والباسفيك

وتصر وكالات الأنباء على اعتماد تلك الرواية المدلسة بالرغم من تأكيد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي "أن المسلحين اعتزموا بعد هجوم "كروكوس" الإرهابي عبور الحدود بين روسيا وأوكرانيا، كما أكد أنه كانت لديهم صلات ذات علاقة على الجانب الأوكراني".

وأضافت المخابرات الروسية في بيان أنه تم التخطيط لهذا الهجوم الإرهابي بعناية وتم وضع الأسلحة والذخيرة في مخبأ معد مسبقا، علما أن أحد المشتبه بهم في هجوم "كروكوس" الإرهابي الذي عرف عن نفسه بأنه رجب علي زاده قال أثناء الاستجواب إنه ألقى السلاح مع شركائه في طريقه إلى مقاطعة روسية قرب الحدود الأوكرانية.

وجددت وكالة "أ ف ب"يوم أمس نشر تفاصيل الإعلان المزور الذي يحمّل "داعش" المسؤولية عن الهجوم الإرهابي، حتى أنها وصفته بالهجوم المميت وليس الإرهابي.

وقالت الوكالة الفرنسية إن تنظيم "داعش" أعلن مسؤوليته عن الهجوم المميت في موسكو الجمعة دون أي تفاصيل حول مرتكبيه، مشيرة إلى أن خبراء في قضايا الإرهاب يشتبهون بأنهم ينتمون إلى "فرع التنظيم الأفغاني" - ولاية خراسان.

ولم تكتف الوكالة بإعطاء طابع رسمي للإعلان المزور، بل تعمقت في تاريخ "فرع التنظيم الأفغاني - ولاية خراسان" وذكرت عددا من العمليات التي نفذها التنظيم الإرهابي.

وأفادت "أ ف ب" نقلا عن مدير مركز أبحاث مشروع مكافحة التطرف (CEP) وخبير الأمم المتحدة السابق في مجال الإرهاب، هانز جيكوب شندلر، بأن "الفرع المحلي للتنظيم في أفغانستان" تأسس على يد عناصر من تنظيم "داعش" جاؤوا من سوريا والعراق.

وأكد شندلر لوكالة "فرانس برس" أن "روابط وثيقة للغاية تربطهم مع المركز، أكثر من أي فرع آخر ويحصلون على الأموال التي يحتاجونها".

كما نقلت أيضا تصريحات المحلّل وكاس ويبر أحد مؤسسي شبكة الأبحاث "ميليتانت واير"، الذي صرح بأن "تنظيم "داعش" في ولاية خراسان فرض نفسه كأكثر فرع للتنظيم توجها دوليا ونشر دعايات بلغات عدة أكثر من أي فرع آخر.

وتذكر الوكالة أن الشرطة وأجهزة الاستخبارات الغربية والروسية أيضا كانت تتعقب منذ فترة طويلة تنظيم "داعش - ولاية خراسان"، حيث أشارت إلى العملية الأمنية التي قام بها جهاز الأمن الفيدرالي الروسي وإحباطه هجوما مسلحا على رعية أحد المعابد اليهودية في منطقة كالوغا جنوب غرب موسكو وتحييد أعضاء خلية "داعشية" تابعة لتنظيم "ولاية خراسان الإرهابية" في أفغانستان كانت تعد لتنفيذ هذا الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن وكالة "رويترز" كانت من أول الوكالات التي نشرت مساء الجمعة خبرا أفادت من خلاله بأن تنظيم "داعش" أعلن تبنيه الهجوم على المركز التجاري في ضواحي موسكو، وهو إعلان شككت فيه العديد من وسائل الإعلام بما فيها الروسية.

ورغم كل هده الدعايات المزورة لإعلان الغرب،اعتبرت وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنيسل أن هجوم كروكوس الإرهابي لم يكن هجوما إرهابيا من تنظيم "داعش" الإرهابي، بل كان هجوما سياسيا يستهدف روسيا.

وقالت كنيسل: "داعش لا علاقة له بهذا. هذا ليس عملا إرهابيا عاديا، والسبب فيه هو الأيديولوجيا.. يبدو لي أن هذا قتل جماعي ممنهج ومبرمج ومنظم. لدي انطباع بأن هذه جريمة منظمة لها أسس سياسية. وهذا إجراء ضد دولة معينة".

وأشارت إلى أن الإرهابيين أنفسهم ليسوا مدفوعين بالأيديولوجيا، بل أرادوا ببساطة كسب المال.

يذكر أن في وقت سابق من مساء يوم الجمعة، هاجم 4 رجال مدججين بالأسلحة مركز "كروكوس سيتي هول" التجاري بضواحي موسكو وأطلقوا النار بشكل جنوني على المدنيين المتواجدين هناك وأشعلوا النار في المركز .

وكانت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية أفادت في وقت سابق يوم السبت، بأنه تم اعتقال 11 شخصا على خلفية هجوم "كروكوس"، بينهم 4 إرهابيين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم.