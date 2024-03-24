فيديو خاص: ماذا يفعل الفلسطينيين إذا اجتاح الاحتلال رفح؟

العالم - خاص بالعالم

قال مراسل العالم، إن الجيش الإسرائيلي منذ أشهر طويلة وهو يهدد باجتياح رفح جنوب قطاع غزة؛ لذا؛ حسب استطلاع رأي السكان هناك، أنهم سيبقون صامدين مرابطين فيها حتى وإن اجتاحتها القوات الإسرائيلية.



وأضاف، أن الفلسطينيين في رفح لا يريدون أن يعيشوا حالة الإذلال والتعب التي تعرض لها سكان شمال غزة عندما نزحوا من بيوتهم؛ لذا هم مصرون على البقاء في رفح أما أن يستشهدوا فيها، أو يتراجع الجيش الإسرائيلي عن اجتياحها.

وأشار إلى أن قرار عدم النزوح من رفح هو قرار جماعي، حيث الفلسطينيون هناك مصرون على عدم الامتثال إلى تعليمات الجيش الإسرائيلي بالنزوح إلى شمال القطاع أو الهجرة القسرية إلى جمهورية مصر.

هذا واعلنت وزارة الصحة بغزة اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 32226 شهيدا و74518 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

واشارت الصحة الى ان الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 8 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 84 شهيداً و106 اصابات خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ولفتت انه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

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