'كتيبة طولكرم' تهلك أربعة جنود إسرائيليين بينهم ضابط

العالم - فلسطين

وقالت "الكتيبة"، في بيان لها: "تمكن جنودنا الميامين من التسلل داخل أراضينا المحتلة قرب بوابة الدير، وبعد المراقبة الحثيثة تمكنوا من نصب كمين محكم لسيارة من نوع (i10) كان يستقلها ضابط المناوبة برفقة ثلاثة جنود".

وتابع البيان: "تمكن جنودنا من اعتراض طريقهم وإمطارهم بزخات من الرصاص، ما أدى إلى مقتلهم جميعا وانقلاب المركبة، وانسحب مقاتلينا بسلام بعد الإجهاز عليهم جميعا".

وأضافت أن هذه العملية تأتي "كرد على اغتيال مقاومينا في مخيم نورشمس بطولكرم (شمال الضفة الغربية)، وامتدادا إلى مخيم جنين البطولة وشهدائها وعلى رأسهم الشهيد القائد أبو شادي الحواشين"، بحسب البيان.

وتأتي العملية في ظل حالة من التوتر المتصاعد في الضفة الغربية منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، إذ تتصاعد العمليات الفدائية ضد الاحتلال، الذي يُمعن في الاعتداء على المدن والقرى في الضفة، بالتوازي مع تواصل مجازره في قطاع غزة.

بسم الله الرحمن الرحيم

سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَٰنًا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ۚ بِـَٔايَٰتِنَآ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَٰلِبُونَ

تبارك كتائب شهداء الأقصى - مجموعات الرد السريع العملية البطولية الي نفذها أبناء السرايا في هذا اليوم الفضيل رداً وثائراً لدماء شهداء مدينتا الأبطال الذين استشهدوا على اثر عملية الاقتحام الفاشلة لمخيم نورشمس ومن هنا ندعوا كافة التشكيلات العسكرية بمختلف مسميتها لتكثيف العمل المقاوم والعمل على ضرب العدو في كل خطوط التماس بل بالقمع الاسرائيلي أن أمكن هذهِ طولكرم برجالها الصادقين لبت نداء فلسطين كل فلسطين رغماً عن أنف الحاقدين.



على الجميع أن يعلم أن غابت طولكرم على المشهد ولو للحظة هذا لا يعني انتهاءها أنما اعداد وتجهيز لما هو ادهى وأمر في عمعق بني صهيون .

شهدت علينا حرميش وافني حيفتس وعناب وجبارة وبيت حيفر من قبل على يد الأمير الحمزة والجهاد ورافق دربهم وها هي مددنا وقرانا اليوم تشهد الثأر على يد ابناء السرايا الصادقين رفاق الدرب خير من خاضوا النزال رفقت جنودنا الأبطال في ساحات النزال كما ونؤكد بأن مجموعات الرد السريع يعدون لكم ليلاً ونهاراً ما يشفي الصدور أن طولكرم وكتبيتها الباسلة ما ضلت الطريق بل أبصرت ضعف بني صهيون وجبنهم ورعبهم من صلايات الكتائب في كل محاور النزال .

مبارك لكِ مدينتا الحبيبة هذا الصنيع مبارك لمخيمتنا هذا العز والشموخ مبارك لعائلات الشهداء مبارك لكِ طولكرم .

دمتم لنا درعاً ودمنا لكم سيفاً مسلولاً بأذن الله

اخوتكم وجنودكم

كتائب شهداء الاقصى

مجموعات الرد السريع( القيادة المركزية )