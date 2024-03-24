مقتل جندي آخر من جيش الإحتلال بمعارك شمال غزة

العالم - الإحتلال

وأمس السبت، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، عن سلسلة من عملياتها ضد قوات العدو في قطاع غزة.



وقالت كتائب القسام في بيان لها: إنها دكّت جنود وآليات العدو المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون، واستهدفت ثلاث دبابات صهيونية من نوع "ميركفاه" بعبوات "شواظ" وقذائف "الياسين 105" وأوقعت عددا من جنود العدو بين قتيل وجريح جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة.



وأضافت: أنها استهدفت ناقلة جند صهيونية بقذيفة "الياسين 105" جنوب مجمع الشفاء بمدينة غزة.



وفي بيان آخر، قالت الكتائب: إنها دكّت قوات العدو المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون.



كما تمكّن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل مبنى بقذيفة "TBG" مضادة للتحصينات وإيقاعهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة، واستهداف آلية عسكرية صهيونية بقذيفة "الياسين 105" في محيط مستشفى الشفاء.



وبحسب الإحصاءات الرسمية لكيان العدو الصهيوني؛ يرتفع عدد قتلى جيش الاحتلال إلى 596 من الضباط والجنود الصهاينة منذ بدء معركة طوفان الأقصى، من بينهم 252 قتيلًا في المعارك البرية داخل غزة..



وتؤكد المقاومة أن العدو الصهيوني يتكتم على خسائره في المعارك بغزة، ويفصح عن أعداد محدودة منها.