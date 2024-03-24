الإحتلال يحاول تغطية فشله في غزة باستهداف المستشفيات.. غورتيرش يؤكد من مصر على الطرق البرية لتأمين المساعدات

العالم - بانوراما

واعلنت حركة حماس في بيان لها ان جيش الاحتلال قتل 200 شخص في مجمع الشفاء ولايزال يحاصر أكثر من الفين شخص هناك.

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الى أكثر من 32200 شهيد، ونحو74500 جريح.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: قال الأمين العام للامم المتحدة انتونيو غوتيريش إن الوقت حان لإسكات الأسلحة وضمان وقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.



غوتيريش الذي تحدث عند المعبر على الجانب المصري من رفح، حيث لجأ معظم سكان غزة، دعا إلى وقف إطلاق النار للسماح بدخول المزيد من المساعدات.

وقال إن على "إسرائيل" أن ترفع عراقيل إدخال المساعدات من المعابر البرية..غوتيريش رأى أن لدى مجلس الأمن انقسامات جيوسياسية تعرقل اتخاذه قرارات ذات معنى، حيث إن الاعتداء على كرامة الفلسطينيين يخلق أزمة مصداقية للمجتمع الدولي.

كما اكد غوتيريش أن أي هجوم آخر سيجعل الأمور أسوأ، في اشارة الى التهديدات الاسرائيلية الاخيرة ضد رفح.

وجراء الحرب وقيود الاحتلال بات سكان غزة ولا سيما محافظتا غزة والشمال على شفا مجاعة، وسط شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، ما أودى بحياة أطفال ومسنين، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.