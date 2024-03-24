أكثر من 100 غارة جوية روسية على كييف ومدن أوكرانية أخرى 

العالم – خاص بالعالم

قصف روسي عنيف على العاصمة الأوكرانية كييف بعشرات الصواريخ والغارات الجوية. الجيش الأوكراني قال إن أكثرمن مئة غارة جوية وأطلقت حوالي مئة صاروخ على مواقع أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية لأن القوات الجوية استهدفت منشآت للطاقة الكهربائية وصناعة الغاز، إضافة إلى مواقع لتجميع واختبار القوارب المسيرة.

وأضافت أن القصف أدى إلى تشويش عمل المؤسسات الصناعية التي تقوم بإنتاج وإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية والذخيرة.



غارات روسية استهدفت ايضا مواقع عدة في خيرسون، حيث تم تدمير مستودعات للذخيرة والطائرات المسيرة، ومحطات رادار تابعة للجيش الأوكراني. فيما قالت مصادر عسكرية إن أكثر من خمسين جنديا أوكرانيا قتلوا في الغارات الروسية على خيرسون.

بينما اكدت الدفاع الروسية أن أكثر من ألف جندي أوكراني قتلوا خلال يوم واحد، في المعارك ونتيجة القصف الروسي.

وفي موضوع الهجوم الإرهابي في موسكو، نفى السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف أن تكون الولايات المتحدة قد زودت السفارة الروسية بأية معلومات قبل الهجوم، وذلك ردا على التصريحات الأميركية بأن واشنطن نقلت معلومات إلى موسكو في وقت سابق عن هجوم يتم التحضير له في موسكو.

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