كاميرا العالم ترصد أجواء آخر جمعة من شهر رمضان المبارك في قطاع غزة

العالم – خاص بالعالم

وإحياء لذكرى يوم القدس العالمي ورغم القصف والقتل والدماار المستمر في قطاع غزة لأكثر من ستة اشهر نتحدث عن رسم جدارية للتعبير عن رمزية هذا اليوم في قلوب الفلسطينيين ودعواتهم بضرورة توحيد الامة العربية والاسلامية وفق اطار اسلامي ووطني واحد يقضي بالغاء "اسرائيل" من الوجود.



نتحدث عن رسم جداريه تظهر مدى الاستفحال الاسرائيلي في دماء المدنيين والجرائم المرتكبة ضد الاطفال المدنيين منذ ستة اشهر.

وحتى هذه اللحظه فان العدوان الاسرائيلي يستمر ويتواصل وتزامنا مع تحليق منخفض لطيران الاستطلاع في مدينه رفح التي نتواجد بها حاليا ينفذ هؤلاء النشطاء الفلسطينيون هذه المبادرة من اجل التعبير عن كمية الجرائم الاسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة.

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