تطورات الحرب الإعلامية والنفسية في غزة

العالم – نوافذ

تلفيق أحداث وكذب وإدعاءات عارية عن الصحة لكسب تعاطف الرأي العام العالمي وتشويه صورة المقاومة والصاق التهم الارهابية بها، ولكن سرعان ما انكشف العرى الاعلامي وبادرت الصحفيه "سارا سدنر"في شبكة CNN الامريكية تعتذر عن بث معلومات مغلوطة ومزيفة عن اطفال مقطوعي الرأس.

وظهر للعالم الوجه الحقيقي للوحشية الصهيونية الذي مارس أمام العالم أجمع أبشع الجرائم والمجازر ضد الانسانية وما خفي كان أعظم.

ثم انتقلت استراتيجية الحرب الاعلامية الى الخطة "ب" ترويع المقاومة وبيئتها سنغرق الانفاق وسنقتل المقاومين بغاز الاعصاب وسيناريوهات عديدة سقطت تحت أقدام المقاومين وما زال العدو لغاية الان يمارس حربه النفسية والاعلامية عساه يسقط ارادة اثبتت انها اقوى من كل ترسانته العسكرية والدبلوماسية.

وحول ما أراده الاسرائيلي في اللحظة الاولى لهذا الحدث من خلال توجهه للعالم برسالته أن المقاومة هي"داعش"الثانية بحسب تعبيره ، اكد علي حيدر الخبير في الشأن الاسرائيلي من بيروت انه لابد من التمييز بين مجموعة من العناوين التي تتردد في الساحة الاسرائيلية حول هذه القضية منها ما يطلق عليه الحرب النفسيه ومنها ما يطلق عليه التضليل ومنها ما يطلق عليه الحرب على الوعي، ومع ذلك هذه العناوين وان تتمايز على مستوى المفهوم ربما، إلا انها تتقاطع وتتداخل ولكن سنتسامح في تصنيف كل عبارة نقولها.

ولفت حيدرإلى أنه نجد من الواضح ان الحروب النفسية قد تكون واكبت البشرية منذ مطلعها، ولكن الجديد هو تطور الوسائل والادوات، وتطور التكنولوجيا اضافة الى تطور الفكر البشري في هذا المجال وتطور خبراته، والعدو الاسرائيلي هو من الكيانات ومن الدول التي تعنى في هذا المستوى من الحروب انسجاما مع تطوره في كافة المجالات التكنولوجية والعسكرية، حتى ان هنالك ما يطلق عليه جهات الدعاية جهة رسمية في "اسرائيل" وهنالك مستشار اعلامي لرئيس الوزراء جزء من مهامه مثلا -لان هنالك حادثه محددة في هذا المجال- حيث ان رئيس الوزراء السابق إيهود باراك مرّ عده مرات، حيث كان في مفاوضات سياسية بعدما انتهى قبل ان يطلق اي تصريح سياسي للاعلام ذهب واخذ جانبا هو والمستشار الاعلامي وتحدث معه حول المفردات الواجب استخدامها للتعبير عن هذا المضمون.

ضيوف البرنامج:

-علي حيدر الخبير في الشان الاسرائيلي

-الاعلامي والكاتب السياسي خليل نصر الله

التفاصيل في الفيديو المرفق ...