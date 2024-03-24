الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤
٠٢:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: كذب الاحتلال بالقضاء على المقاومة في خانيونس

الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:١٢ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن طائرات الاحتلال قصفت قبل قليل منزلا غرب مدينة رفح ما ادى الى استشهاد 4 فلسطينيين، فيما كانت قد قصفت صباحا منزلا استشهد على اثره 8 من اصحابه غالبيتهم نساء واطفال.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الاحتلال شن اليوم عملية برية جديد في خان يونس اسفرت عن استشهاد مسعف فلسطيني كان يعمل صحفيا في مؤسسة الاهلال الاحمر ومستشفى الامل، وقد استشهد على الفور اثر اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال مباشرة.

واكد ان عددا آخر من الشهداء سقطوا في خانيونس بسبب التوغل الاسرائيلي الجديد في محيط جامعة الاقصى وحي الأمل ومجمع الناصر الطبي غربي خانيونس.

وشدد مراسلنا على ان المقاومة تخوض مقاومة عنيفة وضارية مع جيش الاحتلال، حيث عزى الاعلام العبري ذلك الى كذب جيش الاحتلال في مزاعمه بالقضاء على المقاومة في خانيونس.

المزيد في الفيديو المرفق ....

روابط ذات صلة

الصحة بغزة: عدد ضحايا الحرب تجاوز 32 ألفا

مقتل جندي اسرائيلي في غزة واكتشاف قوة متنكرة في خانيونس

مقتل جندي آخر من جيش الإحتلال بمعارك شمال غزة