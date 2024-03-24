فيديو خاص: كذب الاحتلال بالقضاء على المقاومة في خانيونس

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الاحتلال شن اليوم عملية برية جديد في خان يونس اسفرت عن استشهاد مسعف فلسطيني كان يعمل صحفيا في مؤسسة الاهلال الاحمر ومستشفى الامل، وقد استشهد على الفور اثر اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال مباشرة.

واكد ان عددا آخر من الشهداء سقطوا في خانيونس بسبب التوغل الاسرائيلي الجديد في محيط جامعة الاقصى وحي الأمل ومجمع الناصر الطبي غربي خانيونس.

وشدد مراسلنا على ان المقاومة تخوض مقاومة عنيفة وضارية مع جيش الاحتلال، حيث عزى الاعلام العبري ذلك الى كذب جيش الاحتلال في مزاعمه بالقضاء على المقاومة في خانيونس.

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