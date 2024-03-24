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مسيرة استفزازية للمستوطنين في الخليل

مسيرة استفزازية للمستوطنين في الخليل
الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠١:٤٩ بتوقيت غرينتش

شارك العشرات من المستوطنين اليهود المسلحين بحماية قوات الاحتلال، اليوم الأحد، بمسيرة استفزازية وسط مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

العالم - الإحتلال

وقال شهود عيان إن المستوطنين نظموا بحماية قوات الاحتلال مسيرة استفزازية انطلقت من حي "تل الرميدة" وسط الخليل، باتجاه المسجد الإبراهيمي الشريف، وسط إجراءات عسكرية مشددة فرضتها قوات الاحتلال، حيث أغلقت المنطقة بالكامل، واعتلى جنودها أسطح المنازل، ومنعت حركة الفلسطينيين.

وأقر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الاثنين الماضي، عقوبات على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

وقال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بعد اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل: "وافقنا اليوم بالإجماع على فرض عقوبات على المستوطنين الذين يعتدون على الفلسطينيين في الضفة الغربية".

يذكر أن المستوطنين يعمدون عادة إلى اقتحام مساجد ومقامات دينية إسلامية لتأدية طقوس دينية فيها، واستفزاز مشاعر الفلسطينيين وإثارة الشغب فيها، في محاولة لتبرير فرض سيطرة "إسرائيلية" كاملة على تلك المواقع.

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