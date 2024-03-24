تعرض أسيرة فلسطينية للضرب والتنكيل من قِبل الإحتلال

العالم - فلسطين

وبينت الهيئة في بيانها، اليوم الأحد، أن الأسيرة عوض تعرضت لمعاملة لا انسانية سواء في معسكر الجيش او خلال نقلها بين سجون “عوفر” و”الشارون” و”الدامون”، وتعمد الجنود ارهابها وتخويفها.

وتحدث الأسيرة عوض لمحامي الهيئة الذي زارها مؤخرا عن أوضاع السجن بشكل عام، وقالت “الاوضاع الحياتية والمعيشية مأساوية، ويتم التفرد بهن، ويمارس بحقهن ما يمارس بحق الأسرى من حرمان ومصادرة للحقوق وفرض العقوبات، وأصبح ماء الشرب وسوء الطعام كما ونوعا من اساليب ووسائل العذاب الدائم، ما انعكس على صحة الاسيرات اللواتي تتعقد ظروفهن يوميا.

وبينت الهيئة أن ادارة سجون الاحتلال لم تراع متطلبات شهر الصوم الفضيل، ولم يشفع لهن في التراجع عن الخطوات التصعيدية وسياسة الرمان.

يشار الى أن عدد الاسيرات في سجن “الدامون” اليوم 68 أسيرة، غالبيتهن اعتقلن بعد السابع من تشرين الأول/ اكتوبر.