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تعرض أسيرة فلسطينية للضرب والتنكيل من قِبل الإحتلال

تعرض أسيرة فلسطينية للضرب والتنكيل من قِبل الإحتلال
الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الأسيرة براءة عوض من بلدة بيت جالا، تعرضت للضرب والتنكيل اثناء عودتها من السفر الى أرض الوطن، قبل أن يتم اعتقالها ونقلها لمعسكر لجيش الاحتلال.

العالم - فلسطين

وبينت الهيئة في بيانها، اليوم الأحد، أن الأسيرة عوض تعرضت لمعاملة لا انسانية سواء في معسكر الجيش او خلال نقلها بين سجون “عوفر” و”الشارون” و”الدامون”، وتعمد الجنود ارهابها وتخويفها.

وتحدث الأسيرة عوض لمحامي الهيئة الذي زارها مؤخرا عن أوضاع السجن بشكل عام، وقالت “الاوضاع الحياتية والمعيشية مأساوية، ويتم التفرد بهن، ويمارس بحقهن ما يمارس بحق الأسرى من حرمان ومصادرة للحقوق وفرض العقوبات، وأصبح ماء الشرب وسوء الطعام كما ونوعا من اساليب ووسائل العذاب الدائم، ما انعكس على صحة الاسيرات اللواتي تتعقد ظروفهن يوميا.

وبينت الهيئة أن ادارة سجون الاحتلال لم تراع متطلبات شهر الصوم الفضيل، ولم يشفع لهن في التراجع عن الخطوات التصعيدية وسياسة الرمان.

يشار الى أن عدد الاسيرات في سجن “الدامون” اليوم 68 أسيرة، غالبيتهن اعتقلن بعد السابع من تشرين الأول/ اكتوبر.

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