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فيديو خاص: سياسي يمني يكشف عما وراء صمود اليمن وقيادته؟!!

الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٢٩ بتوقيت غرينتش

وقال عضو المكتب السياسي لحركة انصار الله اليمنية حزام الأسد لقناة العالم الاخبارية: اليمن استطاع شعبا وقيادة ان يحول بصبره التهديدات الى فرص  والمعاناة الى بديل ناجع، والانبثاق الى مستقبل واعد، وحاضرٍ مليئ بالانجازات العظيمة على كل المستويات، لاسيما العسكرية.

العالم - خاص بالعالم

واضاف حزام الأسد: ان ذلك تم بفضل الانعتاق والاستقلال السياسي والسيادي اليمني، وكذلك بسبب صمود ابناء الشعب اليمني، وهناك عوامل كثيرة ساعدت وساهمت في صمود الشعب اليمني.

واكد: لقد تحطمت على صخرة هذا المصود والثبات والجلد والاستبسال وتلك التضحيات العظيمة كل المؤامرات والتحالفات التي قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا وادواتها في المنطقة وفي الداخل اليمني.

واعتبر: ان من العوامل التي ساهمت في تحقيق ذلك، الالتفاف الشعبي الكبير حول القيادة اليمنية المتمثلة في السيد عبد الملك الحوثي الامر الذي ساهم في خلق واقع لأبناء الشعب اليمني ملئ بالجد والتحرك والمثابرة.

المزيد في الفيديو المرفق ....

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