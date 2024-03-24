فيديو خاص: آخر تفاصيل عملية كتيبة جنين اليوم!!

العالم - خاص بالعالم

واضافت مراسلتنا: كتيبة جنين الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي تستهدف منذ السابع من اكتوبر 2023 الحواجز المحيطة بمدينة جنين وايضا مستوطنة ميراغ شرق قلقيليا المقامة على اراضي المواطنين في قرية جلبون شرق جنين.

وتابعت: الاحتلال عادة ما يعزز من تواجد المستوطنين وجنوده على الحواجز بالقرب من هذه المستوطنات لكن المقاومين من كتيبة جنين في كل مرة يستطيعون التسلل واطلاق الرصاص وتحقيق اصابات مؤكدة في صفوف المستوطنين وجنود الاحتلال.

واوضحت مراسلة العالم: اليوم هناك عدة تجمات عسكرية من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي على الحواجز المحيطة بمدنين جنين وهناك جرافات عسكرية، ومن الممكن ان يكون هناك اقتحام في الساعات القادمة لمخيم ومدينة جنين.

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