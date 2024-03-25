الإصرار الإسرائيلي على اقتحام رفح.. التشكيك الروسي في مسؤولية جماعة داعش عن هجوم موسكو

العالم - بانوراما

وقال رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إن جيش الاحتلال سيدخل مدينة رفح وسيحقق النصر الشامل بحسب تعبيره. وأضاف أنه سيتم القضاء على رئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار.

ويأتي التهديد الإسرائيلي هذا في ظل تحذيرات أميركية من عواقب كبيرة في حال تنفيذ حكومة الاحتلال تهديداتها باجتياح رفح.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اتهام روسيا الإدارة الأميركية بالتستر على نفسها وخلق الأعذار لأوكرانيا، فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي على العاصمة موسكو.



وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن السياسيين الأميركيين أوقعوا أنفسهم في ورطة باختلاف الروايات حول أن الهجوم الإرهابي نفذته جماعة داعش.

وأضافت أن هذه الأعذار التي تقدمها واشنطن لأتباعها في كييف، تهدف إلى التستر على تورط كييف بإلصاق التهمة بداعش.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن عوامل عدة تشير بشكل مباشر وغير مباشر إلى تورط واشنطن في رعاية الإرهاب الأوكراني.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.