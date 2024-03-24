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إعلام عبري: "إسرائيل" مستعدة للإفراج عن 700 أسير فلسطيني من سجونها مقابل 40 رهينة

إعلام عبري:
الأحد ٢٤ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

أفاد موقع "والا" أن "إسرائيل" أعربت خلال المفاوضات التي جرت في قطر عن استعدادها لإطلاق سراح 700 فلسطيني من السجون مقابل إطلاق سراح 40 رهينة تحتجزهم حركة حماس في قطاع غزة.

العالم-الاحتلال

وقال مسؤول صهيوني تواصل معه الموقع إن من بين الأسرى الفلسطينيين الذين يمكن أن يطلق الجانب الإسرائيلي سراحهم، 100 يقضون أحكاما بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل "إسرائيليين".

وأشار "والا" إلى أن قطر طرحت اقتراحا مماثلا قبل ثلاثة أسابيع، لكن "إسرائيل" ردت عليه بالرفض القاطع.

وأضاف أن "إسرائيل" أعربت عن استعدادها للتحلي بالمرونة فيما يتعلق بعدد الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم بعد جهود الوساطة التي قام بها رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز، الذي كان على اتصال مع الوسطاء القطريين والمصريين في المفاوضات في الدوحة نهاية هذا الأسبوع.

وتجري المفاوضات حاليا في العاصمة القطرية الدوحة، والتي استؤنفت في 18 مارس الماضي.

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