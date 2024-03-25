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احمد الطيب: الردود الدولية حول العدوان على غزة 'محبطة'

احمد الطيب: الردود الدولية حول العدوان على غزة 'محبطة'
الإثنين ٢٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٩ بتوقيت غرينتش

قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن ردود فعل المجتمع الدولي تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة جاءت "محبطة".

العالم - فلسطين المحتلة

تصريح الطيب جاء خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي يزور القاهرة حاليا، وفق بيان لمشيخة الأزهر.

وبحسب البيان، ناقش الجانبان خلال اللقاء "مستجدات الأوضاع في غزة".

وشدَّد شيخ الأزهر على أن "ما يحدث في غزة يهدِّد بهدم جهود التواصل والتقارب التي بدأناها منذ سنوات ومحاولات التقريب بين الشرق والغرب".

وقال إن "ردود فعل المجتمع الدولي تجاه العدوان (الإسرائيلي) على غزة جاءت محبطة ومخيّبة للآمال من مجلس الأمن والمجتمع الدولي، على عكس الشعوب".

وأشاد شيخ الأزهر، بمواقف الشعوب قائلا: "رأينا إنصافًا كبيرًا من الشعوب الغربية والأميركية، وحتى من بعض اليهود المنصفين الذين خرجوا للمطالبة بوقف العدوان على غزة".

من جهة ثانية، نقل البيان المصري عن غوتيريش قوله: "أنقل تقديرنا للأزهر الشريف باعتباره صوتًا قويًّا مدافعًا وداعمًا للشعب الفلسطيني وإصرارنا على ممارسة الضغط على المجتمع الدولي حتى يتم احترام حقوق الفلسطينيين وتقليل معاناتهم".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، مخلفا 32,226 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74,518 إصابة، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.

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