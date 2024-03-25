تجمع جماهيري امام السفارة البريطانية في طهران تنديدا بجرائم الصهاينة في غزة

العالم - ايران

وإثر الجريمة الفظيعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني في مجمع الشفاء بغزة واستمرار جرائم هذا الكيان الوحشي، تجمع حشد من المواطنين وطلبة جامعات طهران امام السفارة البريطانية.

وخلال هذا التجمع، رفع المشاركون شعارات "الموت لاميركا"، "الموت لاسرائيل"، "القدس لنا"، "الموقت لقاتلي الاطفال"، "النصر لفلسطين"، "الهزيمة لاسرائيل"، معلنين عن غضبهم واستيائهم واستنكارهم لجرائم الكيان الصهيوني والتزام الاوساط الدولية بالصمت تجاه هذه الجرائم.

كما رفع المتجمعون يافطات تضمنت شعارات، تستنكر جرائم الكيان الصهيوني في غزة، معربين عن تنديدهم الشديد للممارسات الاجرامية لهذا الكيان القاتل للاطفال.

ومن الشعارات الاخرى التي رفعها المتجمعون، "بهمة المسلمين ستتحرر القدس من المشركين"، و"مصير اسرائيل الزوال والانهيار"، و"الموت لاميركا خادعة الشعوب"، و"الكيان الصهيوني بيت العنكبوت"، و"يجب القضاء على الكيان الصهيوني"، و"اميركا وراء جرائم الكيان الصهيوني".