غزة تستحق الحياة.. لكن ماذا فعل بها العدوان بعد 171 يوما

العالم - خاص بالعالم

وفي مستجدات العدوان، استشهد 18 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على منزل عائلة سلمان في دير البلح فيما استشهد 30 مدنيا بينهم نساء واطفال في غارات جوية استهدفت ستة منازل في مدينة رفح منها منزل عائلة برهوم. فيما بقي عدد كبير منهم تحت الانقاض حيث تمنع قوات الاحتلال طواقم الاسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى الضحايا.

من جهة أخرى، تشهد مناطق البطن السمين وقيزان النجار جنوب مدينة خان يونس قصفا مدفعيا إسرائيليا مكثفا.

من جهته يقول الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال طوقت مستشفيين آخرين في قطاع غزة وتحاصر الطواقم الطبية فيهما تحت نيران كثيفة مضيفا أن قوات مدرعة إسرائيلية أغلقت مستشفى الأمل ونفذت عمليات تجريف واسعة النطاق في محيطه.

فيما جدد الجيش الإسرائيلي الدعوات عبر مكبرات الصوت، بالإخلاء الفوري لمجمع الشفاء الطبي، الذي يؤوي أعدادا كبيرة من المرضى والنازحين.

واعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد ضحايا العدوان على القطاع إلى اكثر من32 الفا و200 شهيد، واربعة و70 الفا و500 جريح.