الإثنين ٢٥ مارس ٢٠٢٤
٠٧:٢٨ GMT
فارسی
البث المباشر

في اليوم الثاني من عيد المساخر اليهودي..

اعداد كبيرة للمستوطنون تقتحم الأقصى والاحتلال يخلي باحاته

اعداد كبيرة للمستوطنون تقتحم الأقصى والاحتلال يخلي باحاته
الإثنين ٢٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

اقتحمت أعداد كبيرة من المحتلين المستوطنين صباح اليوم الإثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال، في اليوم الثاني من عيد المساخر اليهودي، حيث انطلقت الاقتحامات من باب المغاربة، وصولا للساحات الشرقية والشمالية للمسجد الأقصى.

العالم - فلسطين المحتلة

وشهد اليوم الثاني لاقتحام عيد المساخر اليهودي ارتفاع عدد المقتحمين، حيث بدأ الاقتحام في الساعة السابعة صباحا، مع ازدياد في أعداد شرطة الاحتلال والضباط المتواجدين في باحات المسجد الأقصى، وبعضهم تمركز عند سبيل الكأس.

وأخلت قوات الاحتلال بالقوة الساحة المقابلة للمصلى القبلي، وصحن قبة الصخرة، وأخرجت شابين كانا يجلسان على المصطبة في محيط المصلى القبلي، وشابتين من المسجد.

وشهدت أبواب المسجد الأقصى فجرا تشديدات عسكرية، وفتشت قوات الاحتلال المصلين لدى دخولهم لأداء صلاة الفجر، ومع ساعات الصباح منعت الغالبية من الدخول تزامنا مع اقتحام المستعمرين.

روابط ذات صلة

حقائق تورط أميركا بالإبادة الجماعية في غزة.. ما علاقة الطيار الذي أحرق نفسه؟

شاهد.. ماوراء حرب التجويع في غزة؟

الابادة الجماعية في غزة .. تجسيد عملي للحضارة الغربية 

الاحتلال يمثل امام محكمة العدل الدولية الخميس