تأزم المشهد في الدوحة والمقاومة الفلسطينية تؤكد موقفها الثابت

العالم _ خاص بالعالم

وبعدما كانت هيئة البث العبرية قد نقلت عن مسؤول إسرائيلي استعداد تل ابيب لتقديم تنازلات من اجل ابرام صفقة وانها وافقت على مقترح اميركي بشأن عودة النازحين الى شمال غزة وتنتظر رد حماس، قالت مصادر في الحركة ان التسريبات الإسرائيلية دعاية بائسة ترمي إلى تغطية تعنت حكومة الاحتلال والتملص من مسؤولية عرقلة الاتفاق أمام ذوي أسراها مؤكدة عدم وجود إرادة سياسية لدى الجانب الإسرائيلي للوصول إلى أي اتفاق.

قياديون آخرون في المقاومة الفلسطينية كشفوا عن تأزم المشهد على طاولة المفاوضات وقالوا أنّ الأمور تتجه إلى طريقٍ مسدود، كما شددوا على الا تراجع في الموقف الفلسطيني ولا تبادل للأسرى مع استمرار العدوان والمجازر والحصار على قطاع غزة.

وبحسب التقارير فإن المقترح الذي يتحدث عنه الاعلام العبري يتضمّن رفع عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم إلى 700 بدل 400 وهو الرقم الذي جاء في الرد الاسرائيلي الاخير كما يتضمن الإفراج عن 100 أسير فلسطيني من أصحاب الاحكام المؤبدة وينص على صيغة توفّر عودة متدرّجة للنازحين إلى شمال غزة.

لكن مصادر حماس تقول ان الرد الإسرائيلي سلبي ولم يتضمن أي إشارة لوقف إطلاق النار ولم يتم ذكر انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة كما ان قضية عودة النازحين لشمال القطاع تم الحديث عنها بأعداد محدودة، وبأن تقتصر على النساء والأطفال وهو مقترح لن يقبل به أي فلسطيني.

في موازاة ذلك يبحث وزير حرب الاحتلال يوآف غالانت في واشنطن عدة قضايا بينها مسار العدوان على غزة وما يتعلق باليوم التالي للحرب من ضمنها مساعي الاحتلال لاستبدال سلطة حماس في القطاع بالقادة المحليين وشيوخ العشائر وبحسب هيئة البث العبرية فإن المؤسسة الامنية الاسرائيلية تعمل على تسليح هؤلاء بذريعة ما وصفته بالدفاع عن النفس.