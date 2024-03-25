الإثنين ٢٥ مارس ٢٠٢٤
٠٨:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

أعده العديد من أعضاء المجلس غير الدائمين..

مشروع لوقف فوري لإطلاق النار بغزة يصوت عليه مجلس الأمن اليوم

مشروع لوقف فوري لإطلاق النار بغزة يصوت عليه مجلس الأمن اليوم
الإثنين ٢٥ مارس ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٩ بتوقيت غرينتش

يصوت مجلس الأمن الدولي مجددا، اليوم الإثنين، على مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

العالم - فلسطين المحتلة

وسيتم التصويت على المشروع الذي أعده العديد من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين مساء اليوم.

وكانت روسيا والصين قد استخدمتا، الجمعة الماضية، حق النقض "الفيتو" على مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن الدولي، بشأن غزة، حيث لم يتضمن أي دعوة مباشرة لوقف إطلاق النار، بل يشير إلى دعمه للجهود الدولية الجارية لتأمين وقف إطلاق النار.

ومنذ بدء العدوان على غزة، في السابع من تشرين الاول/ اكتوبر الماضي، استخدمت واشنطن حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة مشاريع قرارات، كان اثنان منها يطالبان بوقف فوري لإطلاق النار.

وارتفعت حصيلة الشهداء منذ بدء العدوان على قطاع غزة إلى نحو 32226 شهيدا، و74518 مصابا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى آلاف الضحايا الذين ما زالوا تحت الأنقاض.

روابط ذات صلة

الوفد الصهيوني بقطر يعرقل وقف إطلاق النار وإعادة لاجئين لشمال غزة

غوتيريش: أدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات لتفادي المجاعة 

شاهد.. مشروع قرار أميركي في مجلس الأمن بشأن غزة

واشنطن: التصويت في مجلس الأمن على مشروع القرار حول غزة الجمعة