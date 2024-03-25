حملة اقتحامات واسعة يشنها الاحتلال في الضفة الغربية

العالم _ مراسلون

أفادت مراسلة قناة العالم في جنين ان قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس صباح اليوم ما أدى إلى اندلاع مواجهات وإصابة ثلاثة مواطنين فلسطينيين.

وأضافت أن الاحتلال اقتحم عدة ضواحي في مدينة طولكرم وايضا بلدة قفين قرب المدينة ما ادى الى اصابة طفل بشظايا رصاص الاحتلال بعد اندلاع المواجهات.

وتابعت مراسلة العالم انه كان عدة اقتحامات في جنين منذ مساء الليلة الماضية وحتى الان، التي جاءت بعد بيان كتيبة جنين بأنها استطاعت التسلل الى مستوطنة ميراڤ واطلاق الرصاص على المستوطنة.

يذكر انه اعلنت كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الليلة الماضية، استهداف مستوطنة ميراڤ بصليات كثيفة من الرصاص و أكدت انسحاب مجاهديها إلى قواعدهم بسلام

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