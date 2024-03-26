الإحتلال يرتكب إنتهاكات جسدية وإعدامات ميدانية بحق نساء غزة

العالم - خاص بالعالم

إعدامات ميدانية وانتهاكات جسدية وتهجير واعتقال، هذا هو حال النساء في غزة في حرب باتت تقتل فيها امرأتين الى ثالثة كل ساعة في القطاع، وبمعدل 63 أمراة يستشهدن في غزة يومياً.

حتى بلغ عدد النساء اللواتي قتلهن الاحتلال خلال 6 أشهر من الحرب 9220 امرأة رقم مرشح بالزيادة في ظل استمرار حرب الإبادة في القطاع يومياً ، كما تعرضت نحو 23 ألف سيدة.



وبتفصيل أكثر لما تتعرض النساء في غزة ، فان الاحتلال يقتل نحو 37 أماُ لجروح خلال الحرب ، كذلك ما يزيد 2100 أمرأة في عداد المفقودات.



ووفق افادة المكتب العالمي الحكومي في غزة فإن مليون امرأة في القطاع أصبحن نازحات بعد أن دمر الإحتلال بيوتهن وأجبرهن على النزوح ، لتبدأ رحلة المعانة المركبة، بين خطر استمرار القصف والقتل وخطر الإعتقال.

حيث تؤكد تقارير أممية وجود حاالت اغتصاب وتهديدات بالاعتداء الجنسي من قوات الاحتلال الاسرائيلي أثناء اعتقالها التعسفي للنساء والفتيات الفلسطينيات، واصفين تلك االنتهاكات بالـ"مروعة"، اضافة الى الانتهاكات الجسدية أثناء التفتيش الشخصي وما يرافق ذلك من اعتداءات لفظية ونفسية.

أما من تنجو من خطر الاعتقال السيدات الحوامل والمرضعات والقصف، فهي تواجه أصال أخطار الجوع وانعدام أدنى الاحتياجات الشخصية خصوصاً.



تقول منظمة "أكشن إيد" الدولية إن نساء قطاع غزة يلدن األجنة ميتة، بسبب تزايد خطر المجاعة، إذ أدى سوء التغذية إلى زيادة الوفيات بين األطفال وحالات المواليد الموتى.

مبينة أن أكثر من %95 من النساء اللاتي يصلن إلى المستشفى ويخضعن للفحوصات الطبية يعانين فقر الدم فمن ينتصر لنساء غزة في ظل اعتداءات لم تتوقف وانتهاكات مروعة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...