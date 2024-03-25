بالفيديو: القسام تدك مستوطنة أسدود برشقة صاروخية

العالم - فلسطين

وقالت الحركة في بيان مقتضب عبر تلغرام: "كتائب القسام تقصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين".

وتعد هذه الرشقة الصاروخية الأولى تجاه أسدود منذ أكثر من شهرين، حين أعلنت “القسام” في 14 يناير/كانون الثاني “قصف مدينة أسدود المحتلة برشقة صاروخية من طراز مقادمة M75، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين”.



وعلى الجانب الآخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر منصة “إكس” انطلاق صفارات الإنذار في أسدود، إيذانا بانطلاق صواريخ من غزة باتجاه المدينة.



بدورها، أشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أنها المرة الأولى منذ شهرين التي تدوي فيها صفارات الإنذار في أسدود.



وقالت: “تم إطلاق 8 صواريخ على أسدود من وسط قطاع غزة، تم اعتراض بعضها وسقوط بعضها في مناطق مفتوحة”، مبينة أن الواقعة لم تسفر عن سقوط أي إصابات أو خسائر بشرية.



ويأتي قصف أسدود بينما يواصل جيش الاحتلال لليوم الثامن على التوالي اقتحام "مستشفى الشفاء" بمدينة غزة، الذي كان يضم آلاف المرضى والنازحين؛ وينفذ اعتقالات وقتل بصفوف النازحين ويقصف المنازل المحيطة بالمستشفى؛ ما خلَّف مئات الشهداء والجرحى.



وخلف العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، 32 الفا و200 شهيد، واربعة و70 الفا و500 جريح. معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا بالبنية التحتية وكارثة إنسانية ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.