فيديو خاص: مسؤول دولي يتحدث عن عيد النوروز واهميته!

العالم - خاص بالعالم

وقال الدكتور سعد خان رئيس مؤسسة ايكو الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي ايكو: سعيد جدا بأن أتحدث عن عيد النوروز لأن النوروز عيد يتم الاحتفال به في كل بلدان هذه المنطقة مثل إيران وباكستان وتركيا وفي جميع البلدان الإسلامية في آسيا الوسطى، حتى شمال العراق. نوروز هو الاحتفال بالعام الجديد، والفرح والسعادة، وهو احتفال بقدوم الربيع، ولذلك، أتمنى عيد نوروز سعيدًا لجميع سكان المنطقة.

واضاف سعد خان: منظمة ايكو الثقافية هي القسم الثقافي لمنظمة التعاون الاقتصادي ايكو، ولذلك فإن العلاقة بين القسم الثقافي والمنظمة مماثل للعلاقة التي تربط اليونسكو مع الأمم المتحدة، وما سنفعله هو تعزيز الوحدة الثقافية للمنطقة.

وسنعمل أيضًا على الترويج للحضارة الغنية في هذه المنطقة، والتي تشمل المهرجانات المختلفة مثل عيد المئوية وليلة يلدا والنوروز والعديد من الأعياد الأخرى التي تنفرد بها هذه المنطقة. في الواقع، خطتنا وهدفنا هو توعية جميع البلدان بالخلفية الثقافية الغنية والمتنوعة والغنية لحضاراتنا.

واكد ان نوروز يجمع أهل المنطقة معًا لأنه يُحتفل به في جميع أنحاء المنطقة في جميع البلدان من قبل أتباع جميع الأديان، وأن نوروز ليس حكرًا على بلد واحد أو دين واحد أو عائلة واحدة أو قبيلة واحدة، ويحتفل بعيد النوروز جميع أهل هذه المنطقة وحتى منذ ما قبل الإسلام.

واوضح الدكتور سعد خان رئيس مؤسسة ايكو الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي ايكو: من وجهة نظري، حين نحتفل بعيد النوروز، نرحب جميعًا بقدوم الربيع، ففي عيد النوروز، نرى الزهور، والطقس الجميل، ونرى عامًا جديدًا يحرك مشاعر الناس نحو الانسجام والأخوة مع الآخرين، لذلك أعتقد أن عيد النوروز هو أفضل عيد في السنة يجمع الشعوب والأمم.

وتابع سعد خان: من وجهة نظري، لا يعرف الناس في الغرب سوى القليل عن عيد النوروز، ولا يتم تعريف الناس بالنوروز جيدًا لأنهم يعتقدون أن رأس السنة الجديدة الخاصة بهم هي السنة الجديدة الوحيدة أو ربما السنة الجديدة الأكثر أهمية التي يتم الاحتفال بها في العالم.

واضاف: من خلال الدبلوماسية الثقافية، ينبغي تعريف الناس في كل العالم بعيد النوروز، من خلال السفارات وجاليات المهاجرين، من أبناء هذه المنطقة الذين يعيشون في العالم الغربي في العالم.

واكد الدكتور سعد خان رئيس مؤسسة ايكو الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي ايكو: نحن نحاول تقديم عيد النوروز وجميع أعيادنا للعالم الغربي. مؤخرًا، أقمنا احتفالًا بعيد النوروز في إيكو بارك في عباس آباد بطهران، شارك فيه جميع الأجانب الغربيين والدبلوماسيين الحاضرين هنا في طهران، قمنا بدعوة سفراء دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية وعوائلهم، وتعرفوا على مائدة 7 سين الخاصة بالنوروز.

واوضح سعد خان: لقد أقمنا أيضًا عرضًا موسيقيًا تقليديًا حياً ضمن أمسية موسيقية ممتعة لعيد النوروز في معهد إيكو الثقافي، ودعونا جميع أصدقائنا من العالم الغربي والدول العربية وجنوب آسيا إلى المعهد للتعرف على نوروز.

وشدد: لا شك أن نوروز هو في رسالة سلام وصداقة ووئام ومحبة بين الناس والأمم المختلفة وبين العائلات، أدعو الله أن يبارك جميع شعوب العالم، وخاصة شعب فلسطين المظلوم، الذي يرزح تحت ظلم وعدوان الظالمين.

واعتبر سعد خان ان أحد أهداف المعهد الثقافي البيئي هو التعاون في مجال صناعة السينما بين الدول الأعضاء، والهدف الآخر هو التعاون في البرامج التلفزيونية والإذاعية. ونسعى لتشجيع الدول الأعضاء على إنتاج أفلامها وبرامجها التلفزيونية الخاصة ودبلجتها أو ترجمتها إلى لغات أخرى في المنطقة، لعرضها في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي.

واشار الدكتور سعد خان رئيس مؤسسة ايكو الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي ايكو الى ان أفغانستان تعد من أقدم أعضاء المؤسسة الثقافية لمنظمة التعاون الاقتصادي، وتتمتع بثقافة وحضارة غنية، وباعتبارها دولة عضوة في المؤسسة الثقافية لمنظمة التعاون الاقتصادي، يتعين عليها تقديم ثقافتها والترويج لها، إلا أن الحديث مع الحكومة الجديدة في أفغانستان هو أمر سياسي بحت، ولا يملك المعهد الثقافي البيئي أي سلطة للحديث والتعليق على هذا الأمر.

وتابع سعد خان: يتم اتخاذ القرار من قبل منظمة التعاون الاقتصادي على المستوى السياسي، وتتبع المؤسسة الثقافية كل قرار تتخذه منظمة التعاون الاقتصادي فيما يتعلق بتغيير الحكومة في أفغانستان. كل ما يمكنني قوله هو أن المؤسسة الثقافية تسعى جاهدة إلى الترويج للموسيقى والشعر الأفغاني، وخاصة الفنانين والرسامين والخطاطين الأفغان، وقد عقدنا مؤخرًا معرضًا للخطاطين الأفغان. وسنواصل هذا العمل على المستوى الثقافي دون تدخل هذه المؤسسة بأي قرار سياسي أو رأي سياسي.

واعتبر ان لدى المعهد الثقافي البيئي 29 هدفًا طويل المدى يتم تقديمها في ميثاق، وتتعلق بتعزيز الثقافة والتراث الثقافي والحرف اليدوية والتحف الثقافية، وعلى المستوى السياسي والدبلوماسي ان يوفر الارضية السياسية اللازمة لتحقيق ذلك.

وتابع سعد خان أن الدبلوماسية الثقافية هي طريق المستقبل لأن الدول يمكنها حل مشاكلها من خلال التعاون الثقافي، والتعاون في الموسيقى، وتعلم لغات بعضها البعض، وتشجيع السياحة، وخاصة من خلال التواصل بين الشعوب.

واوضح الدكتور سعد خان رئيس مؤسسة ايكو الثقافية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي ايكو: لقد أدركت جميع دول العالم، وخاصة إيران، مبكراً جداً أهمية الدبلوماسية الثقافية، وحيثما تنشئ إيران سفارة، فإنها تنشئ أيضاً بيتاً للثقافة من أجل الترويج للثقافة الإيرانية. على سبيل المثال، أنا من باكستان، وليس لدى إيران سوى سفارة واحدة في باكستان، ولكن هناك ثمانية بيوت للثقافة الإيرانية في جميع أنحاء باكستان. تدرك جميع الدول الأعضاء مثل إيران تمامًا أهمية الدبلوماسية الثقافية، والمؤسسة الثقافية هي أكبر أداة ثقافية للدول الأعضاء، كما أننا نعمل كمرجع لتعزيز الدبلوماسية الثقافية.