مساعد القائد العام للجيش السوداني يطالب السفير الإماراتي بمغادرة البلاد

العالم - السودان

وأشار إلى توجيه المجلس السيادي السوداني وزارة الخارجية بتقديم شكاوى في مواجهة الدول التي قال إنها أجرمت في حق الأمة السودانية.

يأتي ذلك بعد أيام من هجوم العطا على رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، متهما إياه بإشعال الحرب في البلاد.

وقال “إن حكومة الإمارات تسعى للاستيلاء على الأراضي الزراعية والموارد المعدنية وموانئ البلاد”، مضيفا: “محمد بن زايد اشترى قوات الدعم السريع لتنفيذ أجندته”.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أدان مساعد قائد الجيش ما اعتبرها تدخلات من دولة الإمارات في الحرب السودانية. وقال إن أبوظبي تدعم القوات التي يتزعمها النائب السابق لرئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالسلاح عبر مطارات إفريقية.