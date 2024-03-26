كيان الاحتلال يحذر إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا من..

العالم- فلسطين

جاء ذلك في بيان لوزارة خارجية الإحتلال، بعد أيام من إعلان إسبانيا وأيرلندا ومالطا وسلوفينيا استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية عند توفر "الظروف المناسبة"، في بيان مشترك إثر لقاء في بروكسل على هامش اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي.

وأفادت خارجية الاحتلال بأن تصريحات رئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، حول الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وكذلك البيان المشترك لإسبانيا ومالطا وسلوفينيا وإيرلندا حول استعدادها للاعتراف بالدولة الفلسطينية، "تشكل مكافأة للإرهاب (في إشارة لحركة حماس) وفق تعبيرها.

وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، قالت العديد من الدول الغربية إنها تدرس جديا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 172 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

كما تواصل قوات الاحتلال عدوانها الجديد على مستشفيي الأمل وناصر ومحيطهما في خانيونس لليوم الثالث تواليًا، وأخرى مستشفى الأمل عن العمل بالكامل وأجبرت من بقي فيه من طواقم طبية ومرضى على النزوح.



ورغم مثوله أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية"، يواصل الكيان الإسرائيلي حربه على قطاع غزة، الذي يحاصره منذ 17 عاما، ويقطنه حوالي 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع كارثية.