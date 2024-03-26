وزير إسرائيلي يستقيل ونتنياهو يقود الاسرائيليين الی المجهول

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل العالم ان الکثير في المناطق المحتلة أصبح يطالب بانتخابات مبکرة للتخلص من نتنياهو، الذي يراه الشارع الاسرائيلي انه تحول الی زعيم عصابة يبحث عن مصالحة الشخصية.

وأشار مراسل قناة العالم ان استقالة جدعون ساعر، سيجعل نتنياهو محاطاً بمتطرفين لايعرفون شيئاً عن الحرب.

هذا واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، استقالة الوزير بحكومة الطوارئ جدعون ساعر، خطوة أولى نحو حل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وفي منشور على حسابه عبر منصة "إكس"، قال لابيد: "يجب الاستماع جيداً للكلمة التي أدلى بها ساعر وأعلن خلالها استقالته من الحكومة، وانتقد فيها إدارة الحرب بقطاع غزة وتشكيل مجلس الحرب".

وطالب لابيد بضرورة "الذهاب نحو انتخابات مبكرة من أجل المختطفين، ومن أجل أمن إسرائيل".

وكان الوزير الإسرائيلي جدعون ساعر رئيس حزب "أمل جديد"، أعلن في مؤتمر صحفي بتل أبيب الإثنين، استقالته من الحكومة، بعد انقضاء مهلة منحها لرئيس الوزراء نتنياهو لضمه لمجلس الحرب.

وعن سبب استقالته من الحكومة، قال: "لا أستطيع تحمل المسؤولية طالما لا أملك، حسب تقديري، إمكانية عملية للتأثير على اتجاه السياسة، أنا ببساطة لا أرى أي فائدة في هذا بعد الآن".

وكان ساعر قد أعلن قبل نحو عشرة أيام أنه سينسحب من الحكومة إذا لم يضمه نتنياهو إلى مجلس الحرب، لكن الأخير لم يقدم على أي خطوة بهذا الخصوص.