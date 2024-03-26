المقاومة تُجبر الاحتلال على الانسحاب من مخيم بلاطة في نابلس

العالم _ مراسلون

أفادت مراسلة قناة العالم في جنين ان قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق بالضفة الغربية منذ الليلة الماضية.

واضافت مراسلة العالم ان آليات الاحتلال انسحبت صباح اليوم من مخيم بلاطة شرقي نابلس بعد تصدي كتيبة نابلس لها بالرصاص والعبوات الناسفة.

ونوهت الى انه كان هناك اقتحاما عنيفا لمدينة جنين من قبل الاحتلال وتمركزت هذه الاقتحامات على الحي الشرقي من مدينة جنين.

وأكدت مراسلة العالم انه کان تحليق منخفض لطائرات حربية ومسيرات الاحتلال فوق سماء محافظة جنين، مضيفة ان هذه الطائرات تقوم برصد تحركات المقاومين في مخيم جنين وايضا في القرى وبلدات المجاورة، كما شهدنا في الآونة الاخيرة تسجيل لاغتيالات عدد كبير من هؤلاء المقاومين عبر الطائرات المسيرة الاسرائيلية.

يذكر انه أصيب، فجر اليوم الثلاثاء، فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، بالضفة الغربية.

وأفاد الناطق باسم الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقم الإسعاف نقلت إصابة لأحد الشبان (27 عامًا) بالرصاص الحي بالقدم إلى المستشفى، خلال اقتحام مخيم بلاطة.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..