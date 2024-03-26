شهداء وجرحى بقصف صاروخي ومدفعي في محيط مستشفى الشفاء

العالم - فلسطين المحتلة

وأفادت "وكالة الانباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)" نقلا عن مراسلها، بأن طائرات الاحتلال قصفت منازل وبنايات وشقق سكنية في محيط مستشفى الشفاء ترافق مع قصف مدفعي واطلاق نار من مسيرات اسرائيلية على المنازل وكل من يتحرك بالطرقات المحيطة بالمستشفى ما ادى لاستشهاد العشرات واصابة العشرات والذين تعذر على المواطنين او مركبات الاسعاف نقلهم الى مستشفى المعمداني جراء استمرار العملية العسكرية من قبل جيش الاحتلال في حي الرمال غرب المدينة.

كما اطلقت طائرة مسيرة النار على عشرات المواطنين الذين حاولوا الاقتراب من المستشفى ومحيطه لانتشال شهداء وجرحى ما ادى لوقوع اصابات في صفوفهم، وتحديدا قرب ملعب اليرموك وسط مدينة غزة، وجرى نقلهم لمستشفى المعمداني.

ومع دخول العدوان على غزة يومه الـ172، واصل الاحتلال حصاره واستهدافه لمستشفيات في القطاع، حيث أخرج مستشفى الأمل عن الخدمة، في وقت يواصل عملياته العسكرية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه لليوم التاسع على التوالي.

وأفادت المصادر بأن 9 مواطنين استشهدوا بعد غرقهم في بحر غزة، كما فقد 5 آخرين، أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات ألقيت من الجو.

وأصيب عدد من المواطنين جراء قصف مدفعية الاحتلال على حي النصر شمال شرق رفح، كما توغلت آاليات الاحتلال في محيط سجن أصداء وشارع 5 والسطر الغربي بخانيونس وسط قصف مدفعي وإطلاق نار.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، برا وبحرا وجوا، مخلفا 32,333 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 74,694 جريحا، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، جراء منع الاحتلال طواقم الإنقاذ من الوصول إليهم، إضافة لدمار هائل وأزمة إنسانية غير مسبوقة.