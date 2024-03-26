أميرعبداللهيان يبحث مع هنية آخر مستجدات الحرب على غزة

العالم – إيران

وجرى خلال اللقاء مناقشة آخر مستجدات الحرب على غزة والاعتداءات المستمرة للكيان الصهيوني على أهالي قطاع غزة والضفة الغربية.

وقد استخدمت الجمهورية الإسلامية الإيرانية طيلة الأشهر الستة من الاعتداءات العسكرية والإبادة الجماعية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، جميع قدراتها الدبلوماسية لوقف الحرب وإرسال المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة بشكل فوري.

وفي أول زيارة له بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار وقف إطلاق النار في غزة، سافر رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء إلى طهران.

وخلال زيارته لطهران سيلتقى هنية ويجرى محادثات عددا آخر من مسؤولي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ويرى مراقبون سياسيون أن زيارة هنية إلى طهران، بعد يوم واحد من التصديق على قرار وقف النار الفوري في غزة في مجلس الأمن الدولي، تكتسي أهمية قصوى.