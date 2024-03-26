هنية في طهران لبحث الحلول والخيارات.. اليمن ودعم مستمر لغزة

العالم - بانوراما

وخلال استقباله رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية 'حماس' إسماعيل هنية والوفد المرافق له اعتبر آية الله خامنئي أن الصبر التاريخي الذي تحلى به أهل غزة في مواجهة الجرائم الوحشية التي ينفذها الكيان الصهيوني بدعم كامل من الغرب، يعد ظاهرة كبيرة ساهمت حقا في تعزيز الإسلام وجعلت قضية فلسطين قضية العالم الأولى رغم إرادة العدو.



وشدد على اهمية دعم الرأي العام الدولي والاسلامي والعربي لاهالي غزة، وقال ان الاجراءات الاعلامية والدعائية للمقاومة الفلسطينية كانت جيدة لحد الان ومتقدمة على العدو الصهيوني ويجب العمل أكثر فاكثر في هذا المجال.

وفي ملف بانوراما الثاني نتناول: اكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، انه تم تنفيذ ست عمليات عسكرية خلال الساعات الاثنين والسبعين الماضية بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة.

واوضح ان العمليات استهدف أربع سفن اميركية وبريطانية كانت في خليج عدن والبحر الاحمر كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة، بالاضافة الى بارجتين اميركيتين في البحر الأحمر.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.