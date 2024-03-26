فيديو خاص: الاحتلال يواصل قصف "ابراج الأسرى" في النصيرات!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الطواقم الطبية في مستشفيات القطاع غير قادرة على التعامل مع الحالات التي تصلها من الجرحى والمصابين جراء القصف والغارات بسبب تعطل غالبية مستشفيات القطاع وانعدام المعدات والمستلزمات الطبية فيها بسبب الحصار.

وتابع: بالتزامن مع القصف المتواصل في خانيونس، توغل الجيش الاسرائيلي في المحافظة ووصل الى مستشفى الامل ومستشفى ناصر الطبي، ويمارس منذ يومين اعتقال المواطنين والتنكيل بهم وقتلهم ومنع سيارات الاسعاف من الوصول الى تلك المناطق.

واوضح مراسل العالم: رغم تدمير غالبيتها خلال الاشهر التي مضت على العدوان مازال الاحتلال يقصف "ابراج الاسرى" في النصيرات، ويزيدها دمارا وخرابا.

ونقل عن الهلال الاحمر الفلسطيني تأكيدها على ان الاتصالات مقطوعة مع طواقمها في مستشفى الامل بعد التوغل الاسرائيلي الجديد في المناطق الغربية من محافظة خانيونس.

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