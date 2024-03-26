الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤
٠١:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

فيديو خاص: الاحتلال يواصل قصف "ابراج الأسرى" في النصيرات!!

الثلاثاء ٢٦ مارس ٢٠٢٤ - ١٢:٤٨ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية في قطاع غزة بأن الجيش الاسرائيلي يواصل غاراته على المحافظات الوسطى و خانيونس ورفح في قطاع غزة، مشيرا الى استشهاد وجرح عشرات الفلسطينين جراء القصف المدفعي والجوي على خانيونس.

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا ان الطواقم الطبية في مستشفيات القطاع غير قادرة على التعامل مع الحالات التي تصلها من الجرحى والمصابين جراء القصف والغارات بسبب تعطل غالبية مستشفيات القطاع وانعدام المعدات والمستلزمات الطبية فيها بسبب الحصار.

وتابع: بالتزامن مع القصف المتواصل في خانيونس، توغل الجيش الاسرائيلي في المحافظة ووصل الى مستشفى الامل ومستشفى ناصر الطبي، ويمارس منذ يومين اعتقال المواطنين والتنكيل بهم وقتلهم ومنع سيارات الاسعاف من الوصول الى تلك المناطق.

واوضح مراسل العالم: رغم تدمير غالبيتها خلال الاشهر التي مضت على العدوان مازال الاحتلال يقصف "ابراج الاسرى" في النصيرات، ويزيدها دمارا وخرابا.

ونقل عن الهلال الاحمر الفلسطيني تأكيدها على ان الاتصالات مقطوعة مع طواقمها في مستشفى الامل بعد التوغل الاسرائيلي الجديد في المناطق الغربية من محافظة خانيونس.

المزيد في الفيديو المرفق ....

روابط ذات صلة

فيديو خاص: كذب الاحتلال بالقضاء على المقاومة في خانيونس

مقتل جندي اسرائيلي في غزة واكتشاف قوة متنكرة في خانيونس

المقاومة في غزة تواصل التصدي للعدوان الصهيوني