هل الحرب في غزة ستؤدي إلى زوال 'إسرائيل'؟!

العالم- فلسطين

وفي مقابلة مع "القناة الـ 12" الإسرائيلية، أوضح بريك أنّ "تدمير حماس بشكل كامل"، كما كان يكرر رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشكل يومي، هو "شعار فارغ، لا أساس له على الإطلاق".

وأضاف أنّه نتيجة السير وراء هذا الشعار، فإنّ "إسرائيل تسير الآن نحو فقدان الأسرى، ونحو فقدان العالم، وخسارة الاقتصاد، وأيضاً نحو خسارة الأمن الاستراتيجي".

وأشار بريك إلى أنّه "ليس لدى المستويين السياسي والعسكري رؤية استراتيجية، فيما رئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي تحمّل مسؤولية صورية".

ورأى المسؤول الإسرائيلي أنّه "كان على الجيش الدخول إلى رفح قبل ذلك"، إذ إنّ "الدخول إلى هناك الآن سيُنهي علاقة إسرائيل مع العالم".

وبحسب اعتقاده أيضاً، فإنّه "يجب إخراج الـ 20% المتبقية من قوات الجيش في خان يونس، إذ إنّ مواصلة القتال هناك بلا جدوى، ولن يؤدي إلى أي تغيير"، لافتاً إلى أنّ "المقاتلين يعودون إلى الأماكن التي يقول الجيش إنّه انتهى منها".

وشدّد بريك، في هذا الإطار، على وجوب "الانطلاق نحو وقف إطلاق النار، وإجراء نقاش بشأن الأسرى بدلاً من ذلك".

وتابع أنّ "إسرائيل قد تجد نفسها في حرب إقليمية من دون أن تعتزم ذلك"، في حين أنّه "ليس لديها القدرة على المواجهة مع حرب متعددة الساحات".

كما حذّر، من أنّ استمرار الحرب يعني الذهاب إلى حرب إقليمية، "إسرائيل" غير مستعدة لها، كما وحذر من خطورة شنّ هجوم على رفح أو حزب الله في لبنان.