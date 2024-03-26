فيديو خاص: يوم ساخن بين حزب الله والاحتلال، اليكم التفاصيل!!

العالم - خاص بالعالم

واضاف مراسلنا: ان الاحتلال وسع اليوم من رقعة اعتداءاته وأغار مرتين على البقاع مستهدفا وادي النيرة بشمال بعلبك، واحد السهول القريبة من بعلبك.

وتابع: الغارات الاسرائيلية توزعت اليوم على معظم القطاعات الحدودية بدء من طير حرفا والجبين ويارين وصولا الى بيت ياحون وحانين وعيتا الشعب ومارون الراس وميس الجبل وكفركلا وحولا.

واوضح مراسل العالم ان القصف المدفعي طاول العديد من القرى وخاصة عيتا الشعب.

واشار الى ان المقاومة اليوم كثفت من عملياتها وشنت اكثر من عشر عمليات ابرزها استهدفت قاعدة ديرون في الجولان السوري المحتل، وهو مقر القيادة الرئيس بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا.

وتابع مراسلنا: كما استهدفت المقاومة قاعدة ميرون التي تتولى التحكم الجوي والاستخباري بالصواريخ الموجهة بالاضافة الى سلسلة من المواقع والثكنات خاصة مستوطنة ايفيفيم التي استهدفت المقاومة فيها مصنعا للخمور ادى الى احتراق المصنع وتدمير مبنييْن في المستوطنة.

واوضح: هذا بالاضافة الى استهداف المقاومة تجمعات لجنود الاحتلال في حنيتا وبرانيت والمالكية وغيرها من مواقع الاحتلال الحدودية.

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