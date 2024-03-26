حزب الله يهاجم 10مواقع للاحتلال بالصواريخ والأسلحة المناسبة

العالم - لبنان

وقال حزب الله في بلاغ عسكري: إن المقاومة ‏الإسلامية استهدفت بعد ظهر اليوم ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل"مقر القيادة ‏الرئيسي في زمن الحرب" بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا.‏

أعلن أن المقاومة استهدفت انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بقذائف المدفعية، وقوة ‏مشاة إسرائيلية في حرش حانيتا بالقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة. ‏

كما استهدفت قوة ‏مشاة إسرائيلية في محيط شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها ‏بين قتيل وجريح. ‏

وأعلن عن استهداف ‌‏مجاهدي المقاومة ‏الإسلامية قاعدة ‏ميرون الجوية بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مباشرة، واستهدفوا للمرة ‏الثانية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة ‏مباشرة. ‏

واستهدف ‌‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، ومبنيين في مستعمرة ‏أفيفيم يستخدمهما جنود العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة. ‏

و‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو ‏الإسرائيلي في مستوطنتي شلومي وشوميرا بالأسلحة الصاروخية.‏