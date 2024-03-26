حزب الله يهاجم 10مواقع للاحتلال بالصواريخ والأسلحة المناسبة

العالم - لبنان
وقال حزب الله في بلاغ عسكري: إن المقاومة الإسلامية استهدفت بعد ظهر اليوم ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل"مقر القيادة الرئيسي في زمن الحرب" بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا.
أعلن أن المقاومة استهدفت انتشارا لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة حانيتا بقذائف المدفعية، وقوة مشاة إسرائيلية في حرش حانيتا بالقذائف المدفعية وأصابوها إصابة مباشرة.
كما استهدفت قوة مشاة إسرائيلية في محيط شتولا بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح.
وأعلن عن استهداف مجاهدي المقاومة الإسلامية قاعدة ميرون الجوية بالصواريخ الموجهة وحققوا فيها إصابات مباشرة، واستهدفوا للمرة الثانية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة، ومبنيين في مستعمرة أفيفيم يستخدمهما جنود العدو بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابة مباشرة.
واستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مبنى يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستوطنتي شلومي وشوميرا بالأسلحة الصاروخية.