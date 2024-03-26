فيديو خاص: ثورة الانتقادات لنتانياهو، اقرأ التفاصيل!!

واضاف مراسلنا: ان الانتقادات كذلك توالت على نتانياهو نتيجة موقف الولايات المتحدة والذي لم يقدم حق الفيتو هذه المرة وكان هو من تقدم بمشروع القرار الى مجلس الامن، وقال بن كاسبيت الكاتب الاسرئيلي ان نتانياهو يقود الكيان الى خطر استراتيجي وانه هو بذاته اصبح خطرا على الكيان.

وتابع: كما كتب عاموس جلعاد الكاتب والمحلل العسكري بأن نتانياهو خلق ازمة مع الولايات المتحدة وعلى الجميع ان يفهم بانه لا يمكن الدخول في اي حرب مع قطاع غزة او جنوب لبنان او اي عدو ان لم تكن الولايات المتحدة الداعم الرئيس في ذلك للكيان.

واشار مراسل العالم الى ان الازمة الاخرى التي تستمر في الكيان هي ازمة مشروع قانون تجنيد المتدينين اليهود الحريديم، الذي يحاول نتانياهو قدر الامكان ان يحافظ عليهم، لكنه يقع اليوم بين من يعتقدون بضرورة تجنيد الحريديم في ظل الحرب في قطاع غزة وبين الحريديم الذين يرفضون ذلك جملة وتفصيلا.

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