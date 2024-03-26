'غزة التي رأيت'.. طبيب كويتي يروي ما وجده في أجساد جرحى العدوان بغزة!

العالم - فلسطين

ووصف أعضاء الوفد الطبي الكويتي الوضع في غزة بـ"الكارثي"، وكشفوا عن "استخدام قوات الاحتلال أسلحة محظورة دولياً".

وقال الطبيب محمد جمال، إن "قوات الاحتلال الصهيوني كانت تستخدم رصاصا غير عادي حينما يدخل بشكل طولي يتحول إلى دائرة ويخترق الأنسجة، ويبقى تأثيره في المدى البعيد".

وأشار جمال إلى أنه "في إحدى العمليات الجراحية التي أجروها وجدوا رصاصة واحدة بترت الساق اليمنى لأحد الجرحى، وكادت أن تبتر رجله الأخرى".

وأكد الوفد الطبي الكويتي العائد من غزة، أنه "لا يوجد مكان في التاريخ حصل فيه تدمير للمستشفيات بقدر الذي يحصل في غزة الآن".

وفي ٧ آذار/ مارس الجاري، توجه فريق طبي من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، على متن الطائرة السادسة والأربعين من الجسر الجوي الإغاثي الكويتي، إلى قطاع غزة لعلاج جرحى العدوان الإسرائيلي.

وأجرى أعضاء الوفد عمليات جراحية "دقيقة" للمصابين الفلسطينيين في مستشفى غزة الأوروبي والمستشفى الكويتي التخصصي بالتعاون مع السلطات الصحية بغزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 172 تواليا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 بالمئة من السكان.