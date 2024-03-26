طهران تستضيف الصائمين على كعكة بطول 200 متر + صور

تزامنا مع النصف من شهر رمضان المبارك والمصادف لذكرى ميلاد الإمام الحسن المجتبى (ع)، إستضاف مركز افطار رمضان بطهران، جمعا من اهاليها على كعكة تزن طنين ويبلغ طولها 200 متر.

واعدت هذه الكعكة بمناسبة ميلاد الإمام الحسن المجتبى (ع) على أن يتم توزيعها بين الاهالي مساء اليوم في مركز الافطار بوسط طهران.

وقال المتحدث باسم امانة طهران عبد المطهر محمد خاني ان اهتمام امانة طهران منصب على اقامة الفعاليات الميدانية الشعبية بتوجه ثقافي واجتماعي.

واضاف انه تم منذ اليوم الاول من شهر رمضان الكريم، توزيع 12 الى 13 الف وجبة افطار يوميا بين الناس، ويتوقع ان يصل هذا العدد في الايام المقبلة الى نحو 20 الف وجبة.