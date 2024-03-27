جيش الاحتلال الاسرائيلي يفشل ويتخبط

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العدوان الصهيوني لم يحقق سوی ارتكاب المجازر وقتل المدنيين وتجويع الاطفال والنساء ما جعله يعيش حالة فوضی مشهودة.

وسألت مذيعة قناة 11 العبرية:"طوال الوقت نسمع وزراء يتهمون الجيش ورئيس الاركان وكأن هناك خطة معدة سلفاً للمس بالضباط ورئيس الاركان واتهامهم هذا هو الخطاب السائد في اسرائيل".

فأجابها الخبير السياسي:"نحن حقاً نری ظاهرة يزداد فيها قادة الجيش ومنتدی الاركان وقادة الاركان ضعفاً كما نری ان الانضباط في الجيش الاسرائيلي ضعف كثيراً في الاشهر الاخيرة حيث يسمح جنود وقادة وضباط لأنفسهم بأمور لاتمر في الجيش، باختصار هناك فوضی في الجيش الاسرائيلي".

اما صحيفة هاآرتص كتبت ان جنوداً من لواء غفعاتي رفضوا الانصياع للأوامر وتنفيذ مهام داخل مدينة غزة. فطرد الجيش الاسرائيلي تسعة منهم واخرجهم من الخدمة في قطاع غزة".

وكان الجيش الاسرائيلي قد اعلن سابقاً ان أكثر من 10 بالمئة من جنوده الذين قضوا في قطاع غزة، قضوا بنيران صديقة.

ثم انتشرت قضية اخری حول الجيش الاسرائيلي فقد قام أحد جنود الاحتياط باغتصاب إحدی المجندات الاسرائيليات.

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