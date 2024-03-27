اول رد من حزب الله على خبر اطلاق صواريخ على كيان الاحتلال من بلدة رميش

العالم- لبنان

ونفت العلاقات الإعلامية في "حزب الله"، في بيان، "نفياً قاطعاً الأخبار الكاذبة والمغرضة التي تم تداولها في وسائل ‏الإعلام عن محاولة مجاهدي المقاومة الإسلامية إطلاق صواريخ على العدو الصهيوني من داخل ‏بلدة رميش أو من جوار مدرستها أو من جوار البلدة عموماً"، مؤكدة أنها "أخبار كاذبة وملفقة لا أساس لها ‏من الصحة على الإطلاق".

واضافت: "إن الجهات التي أصرت وتصر على إطلاق هذه الشائعات الكاذبة واتخاذ المواقف على أساسها هي ‏جهات مفترية ومحرضة على الفتنة بين اللبنانيين وتعمل في خدمة العدو وأهدافه من حيث تعلم أو لا ‏تعلم محذرين اللبنانيين منها ومن مساعيها الخبيثة وأهدافها البغيضة".

وعلى صعيد آخر، يتحدث الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله مساء الجمعة المقبل في إطار إحياء الليلة الأولى من ليالي القدر