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في يومها الـ 173 .. الإبادة الجماعية مستمرة في غزة

في يومها الـ 173 .. الإبادة الجماعية مستمرة في غزة
الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ 173 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.

العالم - فلسطين

واصلت طائرات الاحتلال غاراتها وقصفها العنيف على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى، ضاربة عرض الحائط بقرار مجلس الأمن الذي طالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان.

ودمّر طيران الاحتلال منزلاً لعائلة الحمايدة بمخيم الشابورة وسط مدينة رفح.

فيلم

وارتقى 3 شهداء بقصف الاحتلال منزلا لعائلة ضهير في خربة العدس شمال رفح، في حين أطلقت زوارق الاحتلال النار تجاه ساحل مخيم النصيرات.

واقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس واعتقلت عددا من الكوادر الطبية والنازحين.

وأطلقت قوات الاحتلال النار تجاه شبان نازحين بعد أن أمرتهم بإخلاء مجمع ناصر الطبي.

قصف مدفعي يستهدف المناطق الغربية لمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزةز

اشتباكات وقصف مدفعي في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب غزة لليوم العاشر تواليا، وتنفذ عمليات إعدام واعتقال وتنكيل وتهجير قسري للسكان.

كما تواصل قوات الاحتلال عدوانها الجديد على مستشفيي الأمل وناصر ومحيطهما في خانيونس لليوم الرابع تواليًا.

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