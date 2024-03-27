تصاعد تضامن الشباب الأميركي مع الفلسطينيين

العالم - فلسطين

وجد الاستطلاع أن 60 في المائة من الأميركيين، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً، عبروا عن آراء إيجابية تجاه الشعب الفلسطيني.

يعد استطلاع الرأي هذا، أحدث بحث حول المواقف الأميركية تجاه العدوان الإسرائيلي على قطاع على غزة، الذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد وجد أكثر من استطلاع للرأي أُجري خلال الأشهر القليلة الماضية، أن هناك مزيداً من الأميركيين الذين لديهم وجهات نظر تنتقد معاملة كيان الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في كل من قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة ذا نيويورك تايمز مع كلية سيينا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أن نصف الشباب في الولايات المتحدة الأميركية، يعتقدون أن إسرائيل تقتل المدنيين عمداً في قطاع غزة. وأظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة ذي إيكونوميست في يناير/كانون الثاني الماضي، أن 35 في المائة من الأميركيين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين.

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مع ذلك، يبدو أن الشعب الأميركي لا يزال مغيباً بشأن حقيقة الأوضاع في قطاع غزة تحت العدوان الإسرائيلي؛ إذ وجدت "بيو" أن 48 في المائة من الأميركيين لا يعرفون ما إذا كان عدد الضحايا في الحرب أعلى للإسرائيليين أو للفلسطينيين.

وتجاوز عدد شهداء العدوان الإسرائيلي 32 ألف فلسطيني في قطاع غزة، أغلبهم من الأطفال والنساء، وتواجه إسرائيل المحاكمة بتهمة الإبادة الجماعية. ويُتهم الإعلام الأميركي بتغييب الشعب في الولايات المتحدة، من خلال الانحياز الواضح إلى الاحتلال الإسرائيلي، وإظهاره في وضع الدفاع عن النفس ضد حماس، أثناء قتل الشعب الفلسطيني وتجويعه، وقطع المساعدات عنه وإرهابه.

ويعمل الإعلام الأميركي منذ بدء العدوان على تغييب السياق التاريخي للقضية الفلسطينية، ونزع الإنسانية عن الفلسطينيين، ما يجعله متهماً رئيسياً في تسهيل الإبادة الجماعية في القطاع؛ إذ تُعيد منصاته التلفزيونية ومواقعه الإخبارية سردية الاحتلال الإسرائيلي، لكن، بالرغم من الانحياز خلال الشهور الأخيرة، وعقود من التعتيم، يبدو أن الشعب الأميركي يعيش صحوة تجاه القضية الفلسطينية، خاصة بين الشباب.

وأثار العدوان على قطاع غزة ردود فعل كبيرة داخل الولايات المتحدة، إذ نُظّمت مسيرات حاشدة مؤيدة للفلسطينيين بانتظام في جميع أنحاء البلاد وفي المدن الكبرى. وذكر موقع ميدل إيست آي أن ستة آلاف و304 احتجاجات، وأعمال أخرى مؤيدة للشعب الفلسطيني، قد نُظمت في الولايات المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.

*مركز بيو للأبحاث (Pew Research Center)‏ هو مركز أبحاث أمريكي غير حزبي ومقره واشنطن العاصمة. يوفر المركز معلومات حول القضايا الاجتماعية، والرأي العام في الولايات المتحدة والعالم.