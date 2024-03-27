الاحتلال يقصف فلسطينيين تجمعوا لالتقاط المساعدات الدولية

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان القصف، خلف العديد من القتلي والجرحی بين الفلسطينيين.

وکان الفلسطينيين مجتمعين لالتقاط مساعدات دولية القتها طائرات دولية عليهم، لکن الاحتلال الاسرائيلي قصف المجتمعين.

وأکد مراسل العالم ان المواطنين لم يستطيعوا نقل الجرحی الی مجمع الشفاء الطبي لأنه خرج عن الخدمة واليوم نشرت حديثة للمجمع تبين احراق مراکز وأقسام کاملة في مجمع الشفاء تعرضت للحرق المتعمد من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يدعي انه ينفذ عملية عسکرية خاصة للقبض علی قوات المقاومة في مجمع الشفاء.