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رئيس الجمهورية سيرعى حفل تدشين مصفى لجمع غاز الشعلة

رئيس الجمهورية سيرعى حفل تدشين مصفى لجمع غاز الشعلة
الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

 اعلن وزير النفط جواد اوجي اليوم الاربعاء ان رئيس الجمهورية سيرعى قريبا حفل تدشين مصفى لجمع غازات الشعلة بمنطقة دهلران (غرب).

العالم - ايران

وابلغ اوجي الصحفيين على هامش اجتماع مجلس الوزراء ان جميع غازات الشعلة بحقول النفط غربي البلاد يتم جمعها ومعالجتها في هذا المصفى مشيرا الى انه سيتم ضخ نحو 7 ملايين متر مكعب من الغاز للشبكة العامة.

واوضح انه سيتم تزويد مصانع البتروكيماويات بغازات الشعلة وتحويلها الى قيمة مضافة.

وقال وزير النفط في جانب اخر انه تم حسم مسالة حقول النفط والغاز المشتركة وتم ابرام جميع العقود المتعلقة بها موضحا انه لا يوجد اي حقل نفطي وغازي مشترك في البحر واليابسة لم يتم حسم امره.

واكد اننا توصلنا الى ارقام جيدة في مجال انتاج النفط والغاز وان اولويتنا تتمثل في الاستخراج من الحقول المشتركة.

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