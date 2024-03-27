باكستان تقول إنها بحاجة لمشروع الغاز الايراني

العالم - إيران

وقال ملك في حوار مع قناة "جيو نيوز" الباكستانية ان نسعى جاهدين للمضي قدما بهذا المشروع وقد ابلغنا الاخوة الايرانيين بهذا الالتزام مرارا.

وعن العقبات التي تضعها امريكا على طريق تنفيذ المشروع الغازي المشترك مع ايران قال ان بلاده تواصل اتصالاتها مع السلطات الامريكية فيما يخص الاعفاء من العقوبات على ايران.

وكانت وزارة النفط الباكستانية قد اعتبرت في صدر قبل نحو شهر، ان استكمال المشروع الغازي المشترك مع الجمهورية الاسلامية الايرانية يسهم في تعزيز امن الطاقة في باكستان واعلنت ان لجنة الطاقة في الحكومة وافقت على مشروع مد خط انابيب بطول 81 كيلومترا من ميناء "غوادر" الباكستاني حتى الحدود المشتركة مع ايران.