قفزة في تصنيع السيارات التجارية في ايران

العالم - إيران

وتظهر ارقام هذه المنظمة ان انتاج السيارات في ايران بلغ 12 بالمائة العام المضي وهو اعلى من المعدل العالمي. فقد انتجت ايران في هذا العام 124 الفا و 256 سيارة شخصية اكثر من العام الذي سبقه.

وبلغ اجمالي انتاج ايران من السيارات في عام 2022 مليون و 64 الفا و 215 سيارة فيما وصل في عام 2023 الى مليون و 188 الفا و 471 سيارة.

وحسب المنظمة، فان انتاج السيارات التجارية في ايران شهد زيادة قدرها 9 بالمائة في العام الماضي مقارنة بالعام الذي سبقه ووصل الى مليون و 87 الفا و 295 سيارة.

فقد انتجت ايران خلال العام 2022 ما مقداره 53 الفا و 295 سيارة تجارية خفيفة. كما شهد تصنيع الشاحنات الثقيلة زيادة بنسبة 34 بالمائة في عام 2023 ووصل الى 16 الفا و 803 شاحنة، كما شهد انتاج الحافلات زيادة بنسبة 43 بالمائة ووصل الى الف و 233 حافلة.