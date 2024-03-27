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شاهد/بعد ساليفان.. روث الحيوانات يزكم أنف وزير الدفاع الأمريكي!

الأربعاء ٢٧ مارس ٢٠٢٤ - ٠٩:١١ بتوقيت غرينتش

أفادت صحيفة "بوليتيكو" بأن متظاهرين مؤيدين لفلسطين نثروا روث الحيوانات بالقرب من منزل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في الولايات المتحدة.

العالم- الامريكيتان

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" في وقت سابق أن رجلا مجهولا قام برمي الروث نحو منزل يملكه مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي جو بايدن، جيك ساليفان، الأمر الذي دفع الشرطة إلى التدخل.

وقالت الصحيفة: "لقد علمنا أن المتظاهرين المؤيدين لفلسطين قاموا أيضا بإلقاء الروث بالقرب من منزل وزير الدفاع أوستن".

ويبدو أن ظاهرة رمي روث الحيوانات أمام منازل مسؤولين غربيين أو أمام مقار حكومية ورسمية في بعض الدول الأوروبية أصبحت عرفا شائعا عند المحتجين للتعبير عن سخطهم إزاء قضية ما.

يشار إلى أن وزير الدفاع أوستن بحث مؤخرا مع وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت مفاوضات إطلاق الأسرى ووقف مؤقت لإطلاق النار، وقد أثار أوستن الحاجة للنظر في بدائل لعملية برية كبيرة في رفح.

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